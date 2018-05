Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Raub auf Postfiliale

Ein bislang unbekannter männlicher Täter bedrohte am 03. Mai 2018 in der Zeit von 12.32 Uhr bis 13.20 Uhr eine 51-Jährige Mitarbeiterin einer Postfiliale an der Kirchstraße mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Kasseninhalte. Es wurde Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags erlangt. Der Mann soll 175 cm groß und mit einer Jogginghose bekleidet gewesen sein. Außerdem soll er ein dunkles Oberteil mit Kapuze getragen haben. Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen (Personen, Fahrzeuge) gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) oder die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Baucontainer

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter am 26. April 2018 in der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Akku Flex im Wert von etwa 350 Euro aus einem Baucontainer, der an der Friedrich-Pieper-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Lindern - Diebstahl eines Traktors

In der Zeit vom 30. April 2018, 19.00 Uhr, bis 02. Mai 2018, 20.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem verschlossenen Weidestall in Lindern (kein Straßenname vorhanden; Verbindungsweg zwischen Zur Fellage und Krieger Damm) ein Traktor entwendet. Der Traktor besaß keinen Motor und auch keine Kotflügel. Bei dem entwendeten Ackerschlepper handelt es sich um einen MC Cormick D 436 im Wert von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957/311) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Rohbau

In der Zeit vom 27. April 2018, 15.00 Uhr, bis zum 02. Mai 2018, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter 21 Treppenstufen aus Stahl, Treppenschalungen und diverses Kleinmaterial. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Löningen - Unbekannte auf Hallenbaddach

Am 30. April 2018 kletterten unbekannte Täter gegen 21.47 Uhr auf das Dach des Löninger Hallenbades und beschädigten dort eine Tür sowie eine Satellitenschüssel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 03. Mai 2018 befuhr ein 33-jähriger Garreler gegen 11.25 Uhr mit seinem Pkw, Daimler Chrysler, den Garreler Weg in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Kreuzung Bether Ring/Bührener Ring wollte der Garreler nach links in den Bether Ring abbiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 53-jährigen Cloppenburger, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

