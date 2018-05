Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne -Brand einer Zypressenhecke

In der Nacht zu Donnerstag, 03. Mai 2018, zündete ein bislang unbekannter Täter mittels einer Riesenwunderkerze eine etwa drei Meter hohe Zypressenhecke, an der Christoph-Bernhard-Straße, an. Diese verbrannte auf einer Länge von etwa 14 Metern. Außerdem verbrannten acht gelbe Reststoffsäcke, die in unmittelbarer Nähe zur Hecke standen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

