POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - räuberischer Diebstahl / Zeugenaufruf - Wer kann Angaben zu dieser Person machen?

Am 12. April 2018, gegen 20.15 Uhr, griff ein bislang unbekannter Täter in den Kasseneinsatz eines Supermarktes an der Lindenstraße und entwendete eine unbekannte Bargeldsumme. Der Unbekannte konnte zunächst von dem Filialleiter festgehalten werden, riss sich jedoch los und flüchtete mit einem Fahrrad. Gesucht wird eine männliche Person, wie auf dem Phantombild zu erkennen ist. Der Unbekannte soll etwa 180 - 185 cm groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er soll eine schwarze Cappy mit weißer Schrift getragen haben. Außerdem soll der Unbekannte eine dunkle Jacke, eventuell eine Lederjacke getragen haben. Der Mann soll dunkle Haare gehabt haben. Insgesamt soll das Erscheinungsbild eher ungepflegt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell