POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel/Harkebrügge - Einbruch in Vereinsheim/Zeugenaufruf

Wie bereits berichtet, brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag, 23. April 2018, in ein Vereinsheim an der Straße Zum Walde ein und entwendeten neben diversen Bierkisten auch einen Fernseher und eine Musikanlage. Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde der abgebildete Rucksack aufgefunden, dessen Eigentümer bisher nicht ermittelt werden konnte. Es handelt sich um einen grauen Rucksack (ca. 20 Liter) im Bundeswehr-Style mit seitlichen Außentaschen. Alle Taschen und Gurte sind mit Schnellverschlusssysteme versehen. Wer kann Angaben zum Eigentümer bzw. zur Herkunft des Rucksacks machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

