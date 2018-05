Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 02. Mai 2018 befuhr ein 41-jähriger Cappelner gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw, Opel Insignia, die Emsteker Straße aus Richtung Emstek kommend in Richtung Innenstadt. Vor dem Cappelner hatte eine 40-jährige Cloppenburgerin aufgrund heruntergelassener Bahnschranken (Höhe Burger King) halten müssen. Dies erkannte der 41-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw, Audi A 3, der Cloppenburgerin auf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Außerdem war der Cappelner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3400 Euro.

Unfallverursacher war eine männliche Person.

