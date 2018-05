POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter am Donnerstag, 26. April 2018, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, einen Pkw Hyundai Matrix, der auf dem Parkplatz des Famila-Marktes an der Straße Am Hafen geparkt war. Der Pkw wurde im Bereich hinter der Fahrertür zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Strücklingen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Sonntag, 29. April 2018, wurde in Strücklingen in der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.00 Uhr ein VW Caddy beschädigt, der auf dem Parkstreifen vor einer Gaststätte an der Bahnhofstraße abgestellt war. Das Schadensbild spricht dafür, dass dieser durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Am Mittwoch, 02. Mai 2018, befuhr ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer aus Recklinghausen gegen 23.00 Uhr die Loher Straße in Richtung Barßel und beabsichtigte, nach links auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Smart, der von einem 24-jährigen Leeraner gefahren wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Smart sowie die drei Insassen des Mercedes leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.

