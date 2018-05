Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 27. April 2018, 20.00 Uhr, bis zum 02. Mai 2018, 08.00 Uhr, an der Dwergter Straße, mehrere Scheiben eines leerstehenden Supermarktgebäudes. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Cloppenburg - Pkw zerkratzt

In der Zeit von Freitag, 27. April 2018, 23.00 Uhr, bis Mittwoch, 02. Mai 2018, 17.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Pkw, VW Golf, der an der Kolberger Straße abgestellt war. Die Motorhaube wurde mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 02. Mai 2018 befuhr ein 28-jähriger Essener gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw, Kia Motor, die Lange Straße, obwohl er lediglich im Besitz einer moldawischen Fahrerlaubnis ist. Der in Essen wohnhafte rumänische Mitbürger lebt bereits mehr als 180 Tage in der Bundesrepublik, sodass es ihm die moldawische Fahrerlaubnis nicht erlaubt einen Pkw zu fahren. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 02. Mai 2018 befuhr eine 41-jährige Cappelnerin gegen 18.30 Uhr mit ihrem Pkw, Opel Insignia, die Emsteker Straße aus Richtung Emstek kommend in Richtung Innenstadt. Vor der Cappelnerin hatte eine 40-jährige Cloppenburgerin aufgrund heruntergelassener Bahnschranken (Höhe Burger King) halten müssen. Dies erkannte die 41-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw, Audi A 3, der Cloppenburgerin auf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass die 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Außerdem war die Cappelnerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3400 Euro.

