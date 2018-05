POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Fußballtor beschädigt

In der Zeit von Sonntag, 22. April 2018, bis Montag, 23. April 2018, zerstörten bisher unbekannte Täter mutwillig ein Fußballtor auf dem Gelände des SV Hansa Friesoythe an der Thüler Straße mit einer Axt und einem Vorschlaghammer. Der Schaden wird vom SV Hansa auf ca. 1.500,- Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491 9316-0, entgegen.

Sedelsberg - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, versuchten unbekannte Täter am 25. April 2018, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, in ein Vereinsheim an der Neuscharreler Straße einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zum Eindringen in das Objekt kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

