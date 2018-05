POL-CLP: Pressemeldung fürn den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl einer Stieleiche/Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum vom 30. April 2018, 18.00 Uhr, bis zum 01. Mai 2018, 11.00 Uhr, wurde auf dem Gelände der Marienschule Friesoythe an der Meeschenstraße eine Stieleiche abgesägt und entwendet. Offensichtlich sollte diese als "Maibaum" dienen. Am späten Abend des 01. Mai 2018, lag der Baum dann an der Meeschenstraße Ecke Neuenkampsweg auf dem Fußweg. Da die Tat und der Abtransport sicherlich nicht unbeobachtet blieb, bittet die Polizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen. (Tel.: 04491-93160). Der Baum war sicherlich auch für eine Person oder für eine Feierlichkeit gedacht, so dass auch hier Hinweise zu erwarten sind.

