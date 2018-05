POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer (Nachtragsmeldung)

Wie bereits berichtet, war es am 23. April 2018, gegen 14:50 Uhr, in Garrel im Kreuzungsbereich der Friesoyther Straße (B72) und der Molberger Straße (K 152) zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 71-jährigen Garreler, der mit seinem Pedelec (E-Bike) auf dem bevorrechtigten Radweg in Richtung Friesoythe unterwegs war, erlag am 30. April 2018 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

