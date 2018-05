POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 30. März 2018, 23 Uhr bis Dienstag, 01. Mai, 14.10 Uhr ein Kfz-Kennzeichen VEC-GG 219 von einem Pkw-Anhänger, der im Lupinenweg parkte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 01. Mai 2018, um 18.30 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus Damme mit ihrem Pkw den Haselweg und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte sie die Mauer vor einem Wohnhaus und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Unfallverursacherin konnte ermittelt werden und stand unter dem Einfluss von Alkohol ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Schadenshöhe beträgt 3.000 Euro.

Damme - Fahren unter Alkohol

Am Mittwoch, 02. Mai 2018, um 00.15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Dammer mit seinem Pkw Hyundai die Holdorfer Straße obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum - ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Am Dienstag, 01. Mai 2018, um 10.45 Uhr, touchierte eine 27-Jährige aus Cappeln mit ihrem Pkw Volvo einen Pkw Dacia, welcher auf dem Parkplatz an der Harmer Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01. Mai 2018, in der Zeit von um 22 Uhr bis 22.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer (vermutlich Pkw Audi) einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes Vito. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Dienstag, 01. Mai 2018, gegen 22.20 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter die Pflastersteine der Zitadelle mit verschiedenen Tags. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Garage

Von Sonntag, 29. April 2018, 19 Uhr bis Montag, 30. April 2018, 11 Uhr gelangten unbekannte Täter in Vechta, Graf-von-Stauffenbergstraße, in die Garage eines im Bau befindlichen Hauses, indem sie das Garagentor gewaltsam hochschoben. Entwendet wurde eine Kiste Bier. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Holdorf - Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw

Von Dienstag, 24. April 2018, 16.00 Uhr bis 25. April 2018, 18 Uhr gelangten unbekannte Täter in Holdorf, An der Alten Ziegelei, in einen Pkw der Marke Nissan X-Trail, durchwühlten den Innenraum und entwendeten ein mobiles Navigationsgerät der Marke Tom Tom. Das Fahrzeug war auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 119 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

