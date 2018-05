POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Acht Körperverletzungen bei den Feierlichkeiten zum 1. Mai im Bereich des Polizeikommissariat Friesoythe

Auf dem Festgelände einer Gaststätte in Thüle sowie auf den Märschen zu diesem Gelände aus Markhausen und Bösel stellten die eingesetzten Beamten der Friesoyther Polizei teilweise eine aggressive Stimmung unter den Teilnehmern fest. Weiterhin standen auffallend viele der jungen Feiernden unter starkem Alkoholeinfluss. Insgesamt wurden acht Körperverletzungen angezeigt. Als Tatverdächtige wurde ein 24-jähriger Emsteker und vier Friesoyther im Alter von 18 - 24 Jahren ermittelt. Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme leistete ein 19-jähriger Friesoyther erheblichen Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten. Er musste gefesselt und vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund starker Alkoholisierung wurden mindestens fünf Jugendliche bzw. junge Erwachsene ärztlich versorgt.

Barßel - Diebstahl eines Pkw

In der Nacht auf Dienstag, 01. Mai 2018, 21 Uhr bis Mittwoch 02. Mai 2018, 09 Uhr, wurde in Barßel von einem Gelände am II. Hüllenweg ein schwarzer SUV der Marke Ssangyong entwendet. Dieser Pkw wurde am frühen Morgen des 01. Mai in Barßel an der Lönsstraße wieder aufgefunden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe, Tel. 04491 9316-0, oder in Barßel, Tel.: 04499 943-0 zu melden.

