POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg vom 30.04.2018 - 01.05.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg, Ortsteil Emstekerfeld - Brand eines Wohnmobiles - In der Nacht zum 1. Mai hat in Cloppenburg, Ortsteil Emstekerfeld, Borsigstraße, ein Wohnmobil gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Am 30.04.2018, gegen 23:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine starke Rauchentwicklung im dortigen Industriegebiet. Als die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg mit sieben Einsatzfahrzeugen und ca. 40 Mann vor Ort eintraf, stand das, auf dem Parkplatz abgestellte Wohnmobil des 52-jährigen Geschädigten aus Cloppenburg bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das naheliegende Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Am völlig zerstörten Wohnmobil entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg - Diebstahl aus Wohnwagen - Durch bislang unbekannte Täter wird ein Fenster eines Wohnwagens in der Zeit von Montag, 30.04.2018, ca. 01:00 Uhr bis 10:15 Uhr abmontiert und ein Fernseher, Polsterauflagen, sowie diverse Schrankklappen im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet. Der Wohnwagen eines dort zum Tatzeitraum gastierenden Zirkus war auf dem Marktplatz in der Eschstraße in Cloppenburg abgestellt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, möchten sich bitte mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg, Ortsteil Emstekerfeld - Diebstahl an Kraftfahrzeug - Auf dem Gelände einer Auto- und Rohstoffverwertung in Cloppenburg, Ortsteil Emstekerfeld, Brookweg wurde am Montag, 30.04.2018, gegen 17:10 Uhr ein 32-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, sowie seine 37-jährige moldawische Begleitperson, die beide ihren Wohnsitz in Löningen haben, beim Diebstahl von Autoteilen durch Zeugen beobachtet und gestellt. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 30 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lindern - Diebstahl eines Sonnenschirmes - Bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Freitag, 27.04.2018, gegen 22:00 Uhr bis Samstag, 28.04.2018, um 10:00 Uhr von der Terrasse eines Einfamilienhauses in Lindern, Zur Mühle, einen weißen Sonnenschirm im Wert von ca. 80 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lindern (05957-311) entgegen.

Lindern - Sachbeschädigung an Wohnhaus - Am Montag, 01.05.2018, um 00:45 Uhr meldete der 66-jährige Geschädigte der Polizei, dass an seinem Wohnhaus in Lindern, In der Schmiede, eine Fensterscheibe von bislang unbekanntem Täter mittels bislang unbekanntem Gegenstand zerstört wurde. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt auch hier die Polizei in Lindern unter der Rufnummer 05957-311 entgegen.

Garrel - Diebstahl von Holzspalter - In der Zeit von Dienstag, 23:00 Uhr bis Donnerstag 26.04.2018, 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen hydraulischen Holzspalter der Marke Woodstar von einem landwirtschaftlichen Gehöft in Garrel, Großenknetener Straße. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte mit der Polizei Garrel unter der Rufnummer 04474-310 in Verbindung setzen.

Essen (Oldb.) - Brand eines Bushaltehäuschen - Am 30.04.2018, gegen 23:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Bushaltehäuschen in Essen (Oldb.), Löninger Straße, in Brand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Essen (Oldb.), die mit 5 Fahrzeugen und ca. 20 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Das Bushaltehäuschen wurde vollständig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen / Oldb. (05434-3955) entgegen.

Emstek, Ortsteil Höltinghausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am 30.04.2018, um 15:20 Uhr stellten Beamte der Polizei Cloppenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Emstek, Ortsteil Höltinghausen, Schützenweg fest, dass der 25-jährige Fahrzeug-Führer eines PKW, Seat Ibiza aus Cloppenburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall mit Hund - Am Montag, 30.04.2018, gegen 05:20 Uhr befuhr ein 55-jähriger Friesoyther mit seinem PKW Hyundai die Winkumer Straße aus Richtung Löningen kommend in Richtung Menslage. Auf der Fahrbahn lag ein bereits angefahrender Jagdhund, der von dem PKW überrollt wurde. Der Hund verstarb an der Unfallstelle. Der Hunde-Halter konnte ermittelt werden. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - Am Montag, 30.04.2018, um 07:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Auricher mit seinem PKW, Audi, A3 die Peheimer Straße in Molbergen stadteinwärts. An der Kreuzung Ermker Straße übersieht dieser den vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW VW, Golf eines 28-jährigen aus Esterwegen und fährt auf diesen auf. Dabei wird der VW Golf, auf den vor ihm stehenden Opel, Insignia eines 45-jährigen aus Werlte geschoben. Insgesamt wurden bei dem Zusammenstoß drei Personen leicht verletzt. Über die Höhe des Sachschadens können zurzeit keine Angaben gemacht werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht - Gegen 14:00 Uhr ereignete sich am 30.04.2018 ein Verkehrsunfall in Cloppenburg, Vahrener Damm (B213). Ein 26-jähriger Niederländer befuhr mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger den Vahrener Damm (B213) aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Lingen. Auf Höhe der Linksabbiegespur zur Osnabrücker Straße (B68) fuhr er aus bislang unbekannter Ursache nach links gegen den auf der Linksabbiegespur befindlichen PKW Audi, A4 einer 40-jährigen Cloppenburgerin. Der Führer der Sattelzugmaschine entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte auf der B402 durch Polizeibeamte des PK Meppen im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht - Am Montag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer rückwärts vom Grundstück der 66-jährigen Geschädigten in Cappeln, Amselstraße. Augenscheinlich übersah er dabei die an der Grundstückseinfahrt befindliche Hecke und den Bordstein. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Cappeln, unter der Telefonnummer 04478-1555 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr - Ein 33-jähriger aus Georgsmarienhütte parkte mit seinem Pkw, Audi A6 rückwärts auf dem Parkplatz einer Diskothek im Industriezubringer in Cloppenburg ein und stieß dabei gegen den geparkten Pkw Audi, A4 des 25-jährigen Geschädigten aus Bremen. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Anschließend begab sich der Unfallverursacher in die Diskothek. Während der späteren polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme erschien dieser an seinem Pkw. Er gab an, dass er den Zusammenstoß nicht bemerkt habe. Noch während der Aufnahme des Verkehrsunfalls entfernte sich der Fahrzeug-Führer vom Unfallort. Wenig später erschien dieser mit seinem PKW auf der hiesigen Dienststelle, wo festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,73 %o. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall - Am Dienstag, 01.05.2018, gegen 02:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger dänischer Staatsangehöriger mit seiner Sattelzugmaschine, mit niederländischem Auflieger die Herzlaker Straße (B213) in Löningen, aus Richtung Löningen kommend in Fahrtrichtung Lingen. In Höhe der Ortschaft Helmighausen kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte aufgrund der aufgeweichten Berme auf die Seite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Eine Vollsperrung der B213 wurde veranlasst. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POK'in Tesch, DSL'in

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell