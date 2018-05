Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer (Nachtragsmeldung)

Wie bereits berichtet, war es am 23. April 2018, gegen 14:50 Uhr, in Garrel im Kreuzungsbereich der Friesoyther Straße (B72) und der Molberger Straße (K 152) zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 71-jährigen Garreler, der mit seinem Pedelec (E-Bike) auf dem bevorrechtigten Radweg in Richtung Friesoythe unterwegs war, erlag am 30. April 2018 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Löningen - Zierblenden von Pkw entwendet

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 23. April 2018, 12.00 Uhr, bis zum 29. April 2018, 12.00 Uhr, drei von vier Radzierblenden eines Pkw, Audi TT. Der Pkw war im genannten Tatzeitraum an der Willohstraße abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Essen - Diebstahl eines E-Bikes

In der Nacht zu Mittwoch, 02. Mai 2018, entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes E-Bike, welches im Garten hinter einem Wohnhaus Am Kirchplatz abgestellt war. Es handelt sich bei dem E-Bike um ein schwarzes E-Bike, Panther, im Wert von etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Essen - Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Sonntag, 29. April 2018, brachen unbekannte Täter einen Pkw, Daimler Chrysler, auf, der an der Kirchstraße abgestellt war. Entwendet wurden unter anderem die Fahrzeugpapiere. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Cloppenburg - Fußgängerin leicht verletzt

Am 02. Mai 2018 befuhr eine 65-jährige Cloppenburgerin gegen 09.10 Uhr mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Supermarktes am Pingel-Anton und übersah dabei eine 41-jährige Cloppenburgerin, die dort zu Fuß unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 41-jährige leicht verletzte. De Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell