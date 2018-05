Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Dachantenne entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag, 28. April 2018, 00.00 Uhr, bis Sonntag, 29. April 2018, 11.00 Uhr, die Dachantenne eines Pkw VW. Dabei wurde außerdem der Lack des Fahrzeugs beschädigt. Der Pkw war im genannten Tatzeitraum am Grünen Weg abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Lohne - Einbruch in Fertigungshalle

In der Zeit vom 30. April 2018, 20.00 Uhr, bis zum 02. Mai 2018, 05.06 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Fertigungshalle an der Landwehrstraße ein und entwendeten neben diversem Werkzeug auch einen Laptop. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - E-Bike entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch, 02. Mai 2018, ein verschlossenes E-Bike aus einem Schuppen an der Oderstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

