Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Einbruch in Zahnarztpraxis

In der Nacht zu Donnerstag, 03. Mai 2018, brachen unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis an der Sager Straße ein. Anschließend durchwühlten die Unbekannten die Büroräume und entwendeten einen Tresor. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

