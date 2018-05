POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Ramsloh - Diebstahl von Kindersitzen

In der Zeit von Samstag, 28. April 2018, 12.30 Uhr, bis Sonntag, 29. April 2018, 14.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Pkw eine Sitzschale und einen Kindersitz Sybex (5 Punkt Gurt). Der Pkw war im genannten Tatzeitraum an der Mootzenstraße abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell