POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 29. April 2018, 11 Uhr bis Donnerstag, 03. Mai 2018, 15 Uhr, gelangten bislang Unbekannte Täter über den Garten an die Rückseite eines Einfamilienhauses an der Friedrich-Kenkel-Straße. Hier wurden die Jalousien einer Schiebetür verbogen. Anschließend wurde von der Tat abgesehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 03. Mai 2018, um 20.18 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Holdorfer mit seinem Pkw BMW die Falkenrotter Straße obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der 28-Jährge nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Donnerstag, 03. Mai 2018, um 14.05 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Vechtaer mit seinem Traktor und Grubber die Vechtaer Straße in Richtung Goldenstedt. Als er mit seinem Gespann nach rechts abbiegen wollte, ragte der Grubber in die Gegenfahrbahn. Das Gespann kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw VW, welcher von einer 57-jährigen Goldenstedterin gefahren wurde. Ein hinter dem Traktor fahrender Pkw Opel, welcher von einer 53-jährigen Goldenstedterin gefahren wurde, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitt die 57-jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8100 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 03. Mai 2018, in der Zeit von 08 Uhr bis 15.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines unbekannten Pkw beim Ein-/Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel Adam einer 50-Jährigen aus Stemshorn, Der Pkw war auf einem Parkplatz an der Lindenstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

