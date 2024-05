Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Motorradunfall Ennepetalsperre

Breckerfeld (ots)

Der Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle wurden gestern Abend zu einem Einsatz an die Ennepetalsperre alarmiert. Dort war ein Motorradfahrer vor der Ortschaft Holthausen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, rutschte mit seinem Motorrad in einen Graben gelandet und erlitt dabei einen Beinbruch.

Die Einsatzkräfte sicherten die Landung des ebenfalls alarmierten Christoph 8 aus Lünen ab, unterstützen den Rettungsdienst beim Tragen des Patienten aus dem Graben in den Hubschrauber und stellten währenddessen den Brandschutz sicher.

Der Einsatz endete nach etwas mehr als einer Stunde mit Eintreffen an der Rettungswache. (pk)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell