Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Rauchentwicklung in Wohngebäude

Breckerfeld (ots)

Datum: 18.02.2024/ Uhrzeit: 14:50 Uhr/ Dauer: ca. 40 Minuten/ Einsatzstelle: Bühren/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, LG Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Alarmierung zu einem Gebäudebrand am Sonntagnachmittag. In der Ortschaft Bühren war es in einem Wohnhaus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Bewohner gaben an, dass sich noch eine Person in dem Gebäude befindet. Diese wurde schlafend im Bett vorgefunden und unverletzt in Sicherheit gebracht. Ursächlich für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Die Person wurde vom Rettungsdienst gesichtet, die Wohnung quergelüftet und an den Hauseigentümer übergeben. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach etwa 40 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell