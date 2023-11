Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann schob gestohlenes Fahrrad

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 12.11.2023, 6.10 Uhr fiel Polizisten ein Mann im Bereich der Südstraße in Ahlen auf, weil er zwei Fahrräder schob. Bei der Kontrolle des 40-Jährigen gab dieser zu, dass eines ihm gehöre und das andere er gerade am Bahnhof gestohlen habe. Die Beamten stellten das gestohlene Hollandfahrrad - mit grüner und schwarzer Lackfarbe besprüht - sicher. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Ahlener ein. Der Besitzer des Hollandfahrrads wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell