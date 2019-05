Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Türöffnung in der Berliner Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 01.05.2019/ Uhrzeit: 23:30 Uhr/ Dauer: ca. 20 Minuten/ Einsatzstelle: Berliner Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Rettungswagen (RTW)/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Mittwochabend um 23:30 Uhr zu einer Notfall-Türöffnung in die Berliner Straße gerufen. Eine Person benötigte medizinische Hilfe und konnte die Tür nicht mehr selbstständig öffnen. Der alarmierte Löschzug Breckerfeld musste jedoch nicht mehr tätig werden, da ein Mitarbeiter eines Hausnotrufdienstes die Tür bereits geöffnet hatte. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Feuerwehreinsatzkräfte endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 20 Minuten.

