Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Türöffnung und Unterstützung für den Rettungsdienst

Breckerfeld (ots)

Datum: 30.04.2019/ Uhrzeit: 22:03 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Schulstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/

Bericht (hb): Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld am Dienstagabend in die Schulstraße alarmiert. Eine Patientin konnte erkrankungsbedingt ihre Haustür nicht selbst öffnen. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld öffneten die Haustür. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten in dem Haus war es nicht möglich, die Person durch den Treppenraum zu transportieren. Da die Breckerfelder Drehleiter zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stand, wurde eine Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal angefordert. Die Patientin wurde über die Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoß nach unten gebracht und dort über eine Rettungsplattform an den Rettungsdienst übergeben. Diese Rettungsplattform war notwendig, da die Drehleiter aufgrund der Enge der Straße nicht optimal in Stellung gebracht werden konnte.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete nach etwa 2 Stunden.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell