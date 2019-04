Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspureinsatz

Breckerfeld (ots)

Datum: 26.04.2019/ Uhrzeit: 09:02 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/

Bericht (hb): Der Löschzug Breckerfeld wurde am Freitagmorgen zu einer Ölspur auf der Frankfurter Straße alarmiert. Gemeldet wurde eine Ölspur zwischen der Aral-Tankstelle und dem Rathaus. Vor Ort konnten mehrere Ölflecken in dem Bereich des Kreisverkehres am Heider Kopf bis hin in die Innenstadt festgestellt werden. Die Verunreinigung wurde mit Bindemittel beseitigt. Der Einsatz endete für 4 Einsatzkräfte nach etwa einer Stunde.

