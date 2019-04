Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Hilflose Person hinter verschlossener Tür

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.04.2019/ Uhrzeit: 13:53 Uhr/ Dauer: ca. 20 Minuten/ Einsatzstelle: Wiedenhofstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am frühen Samstagnachmittag wurde der Löschzug Breckerfeld zu einer Notfalltüröffnung in die Wiedenhofstraße alarmiert. Bei Ankunft an der Einsatzstelle hatte die Person bereits eigenständig die Tür geöffnet und wurde vom zuerst eintreffenden Rettungsdienst betreut. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Kräfte endete nach 22 Minuten mit Rückkehr an die Feuer- und Rettungswache.

