FW-EN: Verkehrsunfall in Waldbauer Eicken

Datum: 25.03.2019/ Uhrzeit: 07:07 Uhr/ Dauer: ca. 1,5 Stunden/ Einsatzstelle: Waldbauer Eicken/ Einheiten: Löschgruppe Delle / Polizei / Rettungsdienst/ NEF/ Bericht (lb): Am Montagmorgen wurde die Löschgruppe Delle, um 07:07 Uhr, zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Einsatzort sollte Eicken sein. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass nicht Eicken, sondern Waldbauer Eicken gemeint war. Dort hatte sich ein, aus Hagen kommender, PKW überschlagen und war in einer Hauseinfahrt, auf dem Dach, liegen geblieben. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte, wurde die Fahrerin bereits durch den Rettungsdienst und Notarzt betreut. Die Unfallstelle wurde abgesichert. Außerdem wurde mittels Feuerlöscher und Kübelspritze der Brandschutz sichergestellt. Schließlich wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete, mit der Ankunft im Gerätehaus, um 08:45 Uhr.

