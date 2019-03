Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Landeplatzsicherung

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.03.2019/ Uhrzeit: 18:23 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Dorfstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungshubschrauber (RTH), Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am Freitagabend wurden der Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle zu einem Einsatz alarmiert. Ein Patient musste mittels Rettungshubschrauber transportiert werden. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr übernahmen die Landeplatzsicherung und die Ausleuchtung für den Hubschrauber Christoph 9. Weiterhin wurde der Rettungsdienst beim Transport des Patienten in den RTW zur Behandlung und anschließend in den RTH unterstützt. Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach etwa 90 Minuten mit Ankunft an der Rettungswache. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressesprecherin

Claudia Schilling

Telefon: 0170 8542075

E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell