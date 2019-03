Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Baum auf Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.03.2019/ Uhrzeit: 06:44 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: L528 Hagen Richtung Zurstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Donnerstagmorgen wurde die Löschgruppe Zurstraße via Funkmeldeempfänger zu einem Einsatz alarmiert. Auf der L528 von Hagen in Fahrtrichtung Breckerfeld lag ein Baum auf der Fahrbahn. Die freiwilligen Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab, zerkleinerten den Baum und räumten ihn zur Seite. Nach Reinigung der Fahrbahn konnte die Straße für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Der Einsatz endete nach 45 Minuten mit der Rückkehr ins Gerätehaus.

