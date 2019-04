Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brennen von Gartenabfällen

Breckerfeld (ots)

Datum: 06.04.2019/ Uhrzeit: 20:42 Uhr/ Dauer: ca. 23 Minuten/ Einsatzstelle: Westring/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld Bericht (cs): Am Samstagabend meldeten Anwohner einen Feuerschein in einem Gartengrundstück unterhalb des Westrings. Die freiwilligen Kameraden des Löschzuges wurden alarmiert. Bei Ankunft an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass in einem Metallgefäß etwas Strauchschnitt verbrannt wurde. Von dem Feuer ging keine Gefährdung für die Umgebung aus. Daher wurden seitens der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Der Einsatz endete nach 23 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

