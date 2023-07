FW-EN: Brennender Grill auf Balkon

Sprockhövel (ots) - Am Sonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.45 zur Straße Am Kindler gerufen. Dort war an einem Baum die Krone ausgebrochen und drohte auf die Straße zu fallen. Die Einsatzkräfte entfernten die Baumkrone mittels Drehleiter und lagerten die entfernten Äste auf einen Haufen mit Baumschnitt. Nach gut 1 Stunde war die Gefahr beseitigt. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Sprockhövel Pressestelle Matthias Kleineberg Telefon: 02339 917 387 E-Mail: ...

