Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettungshubschrauber nach Reitunfall im Einsatz

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.05.23) ereignete sich gegen 17 Uhr ein schwerer Reitunfall im Bereich der Straße "Auf der Gethe". Die Kreisleitstelle entsendete neben einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug auch den Rettungshubschrauber (RTH)"Christroph 9", der an der BG Unfallklinik in Duisburg stationiert ist. Nach der notärztlichen Versorgung wurde die schwer verletzte Reiterin in diese Duisburger Klinik der Maximalversorgung geflogen.

Die zur Sicherung der Landung alarmierte Feuerwehr Sprockhövel definierte unweit der Unfallstelle auf einer Wiese einen geeigneten Landeplatz für den RTH und stellte während Landung und Start den Brandschutz sicher.

Vor Ort waren die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte der Einheiten Nieder- und Obersprockhövel mit einem Einsatzleitwagen und drei Löschfahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell