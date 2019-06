Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Wohnungsbrand an der Albringhauser Straße

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 14.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Albringhauser Straße gerufen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell gelöscht. Der Eigentümer der Wohnung hatte bei Löschversuchen Rauchgas eingeatmet und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin retteten die Einsatzkräfte drei Katzen aus dem Gebäude. Während des Einsatzes musste die Albringhauser Straße zeitweise gesperrt werden. Gegen 15.30 Uhr konnten fast alle Fahrzeuge wieder einrücken. Eine Brandwache verblieb vor Ort. Eingesetzt waren 48 Kräfte, die auf 9 Fahrzeugen ausgerückt waren.

