Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Verwaltungsgebäude

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden heute Morgen um 09:09 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Verwaltungsgebäude Rathaus II in der Kaiserstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Mitarbeiter das Gebäude verlassen und sich vorbildlich am Sammelplatz eingefunden. Ein Verantwortlicher konnte dem Einsatzleiter unmittelbar mitteilen, dass sich alle Personen außerhalb des Gebäudes befanden. Der Einsatzleiter und der Angriffstrupp stellten fest, dass ein Handdruckknopfmelder im zweiten Obergeschoss ausgelöst hatte. Der betroffene Bereich wurde erkundet. Dabei wurde festgestellt, dass der Melder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten nach rund 20 Minuten wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell