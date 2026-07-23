Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - fünf Einsätze innerhalb von 24 Stunden

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Wetter (Ruhr) (ots)

Viel zu tun gab es für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) in den letzten 24 Stunden.

Am Mittwoch, 22.07.2026, wurde die Löscheinheit Alt-Wetter um 09:25 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Warnsignal bereits wieder verstummt. Da die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss nicht schadenfrei geöffnet werden konnte, wurde sie von außen über die Drehleiter kontrolliert. Da dabei weder visuell noch geruchstechnisch etwas feststellbar war, wurde der Einsatz nach 25 Minuten abgebrochen.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde in der Nacht zum Donnerstag um 01:30 Uhr zu einer Ölspur auf der Kaiserstraße alarmiert. Hier hatte ein Fahrzeug auf einer Länge von rund zwei Kilometern bis in die Wasserstraße Betriebsmittel verloren. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden Warnschilder aufgestellt und die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes mit der Beseitigung der Verunreinigung beauftragt. Die ebenfalls anwesende Polizei konnte einen Verursacher ausfindig machen, der nun mit einem Kostenbescheid rechnen muss. Der Einsatz konnte nach 70 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Morgen um 05:03 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Stetroter Weg alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mittels Schleifkorbtrage aus dem ersten Obergeschoss durchgeführt. Der Einsatz konnte nach 75 Minuten beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 07:45 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür im Mühlenweg im Ortsteil Wengern alarmiert. Hier war eine Person in ihrer Wohnung gestürzt und konnte die Tür nicht mehr selbstständig öffnen. Da eine schadenfreie Öffnung der Wohnungstür nicht möglich war, wurde diese mit einem Spezialwerkzeug geöffnet. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde parallel zum laufenden Einsatz um 08:02 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Königstraße alarmiert. Hier war eine Person in ihrer Wohnung gestürzt, sodass sich die Wohnungstür nicht öffnen ließ. Durch einen schmalen Spalt konnte die bereits geöffnete Badezimmertür leicht geschlossen werden, sodass sich die Wohnungstür anschließend vollständig öffnen ließ. Die Person wurde an den Notarzt sowie die anwesende Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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