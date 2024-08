Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brennt Friteuse in einer Pizzeria, Prinzenstr.

Schwelm (ots)

Am Montagabend (19.08.2024)um 20:54 Uhr wurde die Feuerwehr in die Prinzenstr. alarmiert. Dort sollte eine Friteuse in einem Imbiss brennen.

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Meldung bestätigen, es brannte eine Friteuse in voller Ausdehnung und das Feuer hatte bereits auf Teile der Küchenzeile übergegriffen. Die zuerst eintreffende Rettungswagenbesatzung hatte den Imbiss geräumt und es waren auch bereits Löschversuche mit Pulverlöschern unternommen worden. Einsatzleiter Oliver Dag, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, ließ sofort einen Trupp unter Atemschutz mit einem Schaumrohr zur Brandbekämpfung vorgehen. Dieser konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und dafür sorgen, dass es sich nicht auf den gesamten Imbiss ausbreitete. Weitere Angriffstrupps standen unter Atemschutz in Bereitstellung. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden die Räume mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit und die Einsatzstelle an den Imbissbetreiber übergeben.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 31 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 22:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell