Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasgeruch in Voerde

Ennepetal (ots)

Am Montag den 29.04.2019 meldeten Anwohner aus der Distelkampstraße um 20:42 Uhr Gasgeruch im Außenbereich der Wohnhäuser. Gleichzeitig meldete die AVU einen Gasgeruch in der Jacobstraße. Die alarmierten Einsatzkräfte der Hauptwache, des Löschzuges Milspe-Altenvoerde und der Löschgruppen Voerde und Oberbauer teilten sich auf und kontrollierten beide Einsatzstellen. Am Distelkamp konnte keine Feststellung gemacht werden. An der Jacobstraße wurden die Einsatzkräfte allerdings schnell fündig. Eine Zuleitung zu einer Firma war undicht und dort strömte Gas aus. Die AVU konnte die Leitung abschiebern und sichern. Somit mussten die 30 eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht weiter tätig werden. Dieser Einsatz endete um 21:07 Uhr.

