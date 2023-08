Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Küchenbrand im Mehrfamilienhaus - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Hattingen (ots)

Um 17 Uhr am heutigen Freitag (11.08.) wurde die Hattinger Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus "An der Windmühle" alarmiert.

Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drang bereits Rauch aus einem rückwärtigen Fenster.

Sofort gingen Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. Der Treppenraum war bereits leicht verraucht.

In der Wohnung selbst brannte Essen auf dem Herd. Die darüber liegenden Einrichtungsgegenstände waren bereits stark thermisch aufbereitet und standen kurz davor zu brennen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer sofort gelöscht und ein Vollbrand der Küche verhindert werden.

Während der Löschmaßnahmen wurden weitere Kräfte unter Atemschutz im Treppenraum eingesetzt um eine Abluftöffnung zu schaffen. Diese war erforderlich um später einem Hochleistungslüfter zur Entrauchung und Belüftung einzusetzen.

Nachdem der Brand gelöscht war, kontrollierten die Feuerwehrkräfte die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera.

Aufgrund der Rauchausbreitung in der Wohnung wurde diese zunächst für unbewohnbar erklärt.

Für die hauptamtlichen Kräfte, den Löschzug Nord und die Schutzzielergänzungseinheiten Mitte, Oberbredenscheid und Niederwenigern war der Einsatz nach einer halben Stunde wieder beendet.

Die Einsatzbereitschaft war gerade wieder hergestellt, da wurden der Löschzug der Hauptwache und die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Nord zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Eichenweg alarmiert.

Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Im Rahmen von Renovierungsarbeiten wurde der Rauchmelder demontiert und auf dem Balkon gelagert. Dort hatte er ausgelöst.

Nach einer abschließenden Kontrolle der Einsatzstelle konnte alle Kräfte wieder einrücken.

Um 19:11 Uhr wurde die First-Responder-Einheit des Löschzuges Niederwenigern zu einem medizinischen Notfall alarmiert. Vor Ort wurde der Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt.

