FW-EN: PKW brennt in voller Ausdehnung

Hattingen (ots)

PKW brennt in voller Ausdehnung

Um 20.48 Uhr am heutigen Freitag (02.12.) meldeten Anwohner Feuerschein auf dem Parkplatz vor dem Friedhof "Am Schulknapp" in Hattingen Welper.

Bei Eintreffen des Hilfeleistungslöschfahrzeugs der Hauptwache brannte ein PKW in voller Ausdehnung. Zum Glück stand ein geparkter LKW weit genug entfernt, so dass die Flammen nicht übergreifen konnten.

Unter schwerem Atemschutz ging ein Feuerwehrmann zur Brandbekämpfung vor. Nachdem die Flammen bekämpft waren, wurde das gesamte Fahrzeug mit Löschschaum gefüllt und bedeckt.

Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das ausgebrannte Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera. Gegen 21.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell