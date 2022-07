POL-PPWP: Nach Platzverweis folgt Polizeigewahrsam

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Während sie in einem Supermarkt in Kaiserslautern einkaufte, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag bestohlen worden. Wie die 49-Jährige bei der Polizei anzeigte, wurden ihr in dem Markt in der Mennonitenstraße der Geldbeutel und ihr Handy aus dem Einkaufskorb geklaut. Sie merkte es erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Aufgefallen war ihr vorher niemand, der ...

mehr