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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 27.-29.03.2026

Jever (ots)

Schortens - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Am 27.03.2026, gegen 14:56 Uhr, kam es auf der L807 im Bereich 
Schortens zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. 
Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 63-jährige 
Fahrzeugführerin nach links in den Moorhauser Weg abzubiegen. Dabei 
kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 
61-Jährigen. Aufgrund dessen kollidiert der Pkw der 63-Jährigen mit 
dem Pkw einer weiteren Fahrzeugführerin, die zu diesem Zeitpunkt im 
Moorhauser Weg verkehrsbedingt wartete und beabsichtigte, in die L807
einzubiegen.   
Die 61-jährige Fahrzeugführerin zog sich leichte Verletzungen zu und 
wurde nach der ersten medizinischen Versorgung einem umliegenden 
Krankenhaus zugeführt. Zwei der unfallbeteiligten Pkw waren nicht 
mehr fahrbereit und musste entsprechend geborgen werden. Die weiteren
Unfallbeteiligten blieben nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. 


Wangerland - Diebstahl eines Außenbordmotors und eines Handwagens

Im Zeitraum von Samstag, den 21.03.2026, 16:00 Uhr, bis Samstag, den 
28.03.2026, 10:00 Uhr, entwendete die bislang unbekannte Täterschaft 
einen Außenbordmotor und einen Handwagen im Bereich der Hafenanlage 
in Horumersiel. 
Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei mögliche Zeugen, die 
Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 
04461/7449-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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