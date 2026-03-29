Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 27.-29.03.2026

Jever (ots)

Schortens - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw Am 27.03.2026, gegen 14:56 Uhr, kam es auf der L807 im Bereich Schortens zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 63-jährige Fahrzeugführerin nach links in den Moorhauser Weg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 61-Jährigen. Aufgrund dessen kollidiert der Pkw der 63-Jährigen mit dem Pkw einer weiteren Fahrzeugführerin, die zu diesem Zeitpunkt im Moorhauser Weg verkehrsbedingt wartete und beabsichtigte, in die L807 einzubiegen. Die 61-jährige Fahrzeugführerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Zwei der unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und musste entsprechend geborgen werden. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Wangerland - Diebstahl eines Außenbordmotors und eines Handwagens Im Zeitraum von Samstag, den 21.03.2026, 16:00 Uhr, bis Samstag, den 28.03.2026, 10:00 Uhr, entwendete die bislang unbekannte Täterschaft einen Außenbordmotor und einen Handwagen im Bereich der Hafenanlage in Horumersiel. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei mögliche Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

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