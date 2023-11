Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Werftstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 22.11.23, in der Zeit von 08:25 Uhr - 08:55 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Werftstraße, Höhe Hausnummer 44, unmittelbar gegenüber des Banter Marktes. Bei einem ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan, Farbe Grau, wurde vermutlich beim Vorbeifahren eines weiteren Fahrzeuges der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

