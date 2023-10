Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeikommissariat Varel Pressemitteilung 20.10.23-22.10.23

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag zu einem Brand eines Mülleimers in der Gaststraße in Varel. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Mülleimer durch bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Es entstand leichter Sachschaden.

Varel - Sachbeschädigung an einem Pkw

Im Zeitraum von Freitag 20.10., 21:00 Uhr, bis Samstag, 21.10., 12:15 Uhr, wurde ein in der Haferkampstraße vor dem Haus abgestellter Pkw BMW im Heckbereich und der hinteren Fahrzeugtür von unbekannten Tätern zerkratzt.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

