POL-WHV: Verkehrsunfall

Varel (ots) - Im der Zeit vom 16.07.2023, 17.00 Uhr, bis zum 17.07.2023, 20.00 Uhr, wurde an einem Gebäude am Schloßplatz in Varel auf bislang unbekannte Weise eine Fensterscheibe beschädigt. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de ...

