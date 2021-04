Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall - drei Personen leicht verletzt

Varel (ots)

Heute, um 11.30 Uhr, bog ein Taxifahrer mit seinem Fahrzeug aus Tilsiter Straße nach rechts in die Königsberger Straße ab. In seinem Fahrzeug befand sich eine 81-jährige Dame als Fahrgast. Eine von links kommende 27-Jährige missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten Taxifahrers. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Das Taxi kam nach rechts ab, durchfuhr eine Hecke und blieb in einem Vorgarten stehen. Die 27-Jährige überschlug sich mit ihrem Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Nach derzeitigem Stand verletzten sich alle drei Personen nur leicht. Die Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

