Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherung

Zetel (ots)

Am Dienstag gegen 17.00 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland in der Neuenburger Straße, Höhe Bahnweg, ein Kleinkraftrad angehalten. Bei der Kontrolle einer 16-Jährigen aus Zetel wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug ein nicht für dieses Kleinkraftrad ausgegebenes Kennzeichen angebracht war. Zudem konnte die 16-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades vorweisen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell