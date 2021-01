Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwelbrand in Sande

Sande (ots)

Am Dienstag, 26.01.2021, 00:56 Uhr, kam es in der Erlenstraße in Sande, in einem Wohngebäude, zu einem Schwelbrand. Eine im Bett befindliche Heizdecke eines 93-jährigen Bewohners überhitzte und geriet in Brand. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Der 93-jährige Bewohner wurde zur Kontrolle des Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Gebäudeschaden.

