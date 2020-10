Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall in Essen-Kray, sechs Menschen verletzt

Essen-Kray, Hubertstraße, 21.102020, 15.27 Uhr (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Nachmittag in Essen-Kray zwei PKW kollidiert. Eine Mercedes-Limousine, mit vier Erwachsenen und einem Kleinkind besetzt, und ein VW-Polo, in dem nur der Fahrer saß, prallten aufeinander. Der Polo wurde auf der Beifahrerseite beschädigt, der Mercedes im Bereich der Front. Alle sechs Personen, darunter auch eine Schwangere, mussten vor Ort notärztlich untersucht werden, bevor der Transport mit fünf Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser erfolgte. Ein Fahrradfahrer, der als Unfallbeteiligt gilt, blieb nahezu unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hubertstraße war in Höhe der Straße Morgensteig während der Rettungsarbeiten komplett gesperrt. Auch der ÖPNV war kurz unterbrochen. (MF)

