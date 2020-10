Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW - eine Person verletzt

Essen-Frillendorf, BAB 40, 05.10.2020, 21:32 Uhr (ots)

Gegen 21:30 Uhr kam es auf der BAB 40 in Fahrtrichtung Dortmund ca. 1000m vor der Ausfahrt Essen-Frillendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW bei dem eine unfallbeteiligte Fahrerin verletzt wurde. Bei einem Spurwechsel kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge woraufhin der PKW über alle Spuren schleuderte und an die Mittelleitplanke aus Beton prallte. Durch den Aufprall stürzte der PKW um und kam auf der Fahrerseite zu liegen. Die 53jährige Fahrerin war glücklicherweise nicht eingeklemmt, konnte sich aber auch nicht eigenständig aus ihrem Fiat Punto befreien. Um sie möglichst schonend aus ihrer Zwangslage zu befreien musste das Fahrzeugdach mit hydraulischen Geräten teilweise abgenommen werden. Nach der Behandlung durch die eingesetzte Notärztin wurde die Patientin mit dem Rettungswagen in eine geeignete Klinik gefahren. Der beteiligte LKW-Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Anfahrt der Einsatzfahrzeuge zur Unfallstelle verzögerte sich da erst bei Annäherung der ersten Einsatzfahrzeuge damit begonnen wurde die notwendige Rettungsgasse zu bilden. (md)

