POL-WHV: Polizeieinsatz nach einer Bedrohung im Wangerland - Polizei bittet zur weiteren Aufklärung die Bevölkerung um Mithilfe

Wangerland (ots)

In der Nacht zum Montag, 17.02.2020, wurde im Friedrich-Augustengroden gegen 00:40 Uhr der Pkw eines 39-jährigen Jeveraners durch ein anderes Fahrzeug bedrängt und zum Anhalten gebracht. Im Anschluss wurde der 39-Jährige nach jetzigem Stand der Ermittlungen durch zwei maskierte Personen aus seinem Auto gezerrt und geschlagen.

Bei dieser Bedrohung kam es zu einer Schussabgabe auf den Pkw des Opfers, nachdem dieses bereits aus dem Fahrzeug gezogen wurde.

Das Opfer wurde leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Täter sollen in einem dunklen Pkw geflüchtet sein. Bei diesem Fahrzeug könnte es sich nach jetzigem Sachstand um einen SUV gehandelt haben.

Bereits in der Nacht waren zur Spurensuche u.a. Diensthundeführer, sowie das THW zum Ausleuchten eingesetzt.

Zu den Umständen bzw. Hintergründen der Tat können keine derzeit Angaben gemacht werden, die Ermittlungen dauern an.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg, so dass die Polizei zur weiteren Aufklärung die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Zeugen, die in der Nacht im tatrelevanten Zeitraum Verdächtiges beobachtet bzw. gehört haben, insbesondere einen dunklen Pkw, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 oder in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

