POL-WHV: Dreister Handtaschendiebstahl in Schortens - der Dieb öffnete die Beifahrertür eines Pkw und entwendete die abgelegte Handtasche - Polizei sucht einen Mann im Adidas - Anzug und Zeugen

schortens.

schortens. Am Montagabend, 11.11.2019, kam es gegen 18.10 Uhr in der Menkestraße zu einem Diebstahl auf dem Parkplatz der dortigen Bankfiliale. Eine Frau stieg in ihren Pkw und legte ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz ab. Der männliche Täter beobachtete offensichtlich diesen Vorgang, öffnete die Beifahrertür und entwendete die Handtasche, während die Geschädigte bereits im Pkw saß.

Zum Zeitpunkt der Tat trug der ca. 180 cm große, männliche Täter eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas. Er trug zudem eine Basecap und eine dunkle Jacke.

Da sich zum Zeitpunkt des Diebstahls das eingeschaltete Mobiltelefon der Geschädigten in der Handtasche befand, konnte diese ihr Handy orten und die Tasche wiederfinden.

Letztenendes fehlten insgesamt 10.- Euro Bargeld aus der Handtasche, da der Täter offenbar nur das Bargeld im Fokus hatte.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

